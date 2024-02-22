Австрійський регулятор перевіряє контроль за відмиванням грошей у Raiffeisen Bank

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Австрійський фінансовий регулятор Financial Market Authority перевіряє Raiffeisen Bank International у зв'язку з невдачами в боротьбі з відмиванням грошей.

Про це повідомляє Reuters.

Регулятор вивчає платежі за участю трьох клієнтів, здійснені між 2017 і 2020 роками, в рамках розслідування, яке може призвести до штрафів.

Австрійський регулятор вважає, що банк "не повністю виконав свої адміністративні зобов'язання".

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Австрійська перевірка стосується платежів за участю Росії і даних, виявлених Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів в рамках проєкту під назвою Cyprus Confidential.

Cyprus Confidential - глобальне розслідування на базі витоку 3,6 млн документів шести кіпрських компаній, які займаються реєстрацією фірм і консалтингом. Його під егідою Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) і німецького Paper Trail Media провели 270 журналістів із 69 медіа.

Представник банку заявив, що банк був поінформований про висновки регулятора в січні і що він оскаржить будь-яке покарання, хоча жодного з них ще не було винесено.

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Перевірка регулятором відбувається на фоні продовження слідства проти Raiffeisen Bank International санкційного органу США, Office of Foreign Assets Control (OFAC).

Банк надав оновлену інформацію щодо американського розслідування, зазначивши, що порушення санкцій США може призвести до штрафів, заморожування рахунків або припинення ділових відносин з американськими банками-кореспондентами.

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Нагадаємо:

У лютому повідомляли, що Україна відмовилася остаточно вилучити австрійський Raiffeisen Bank зі списку компаній-спонсорів війни, оскільки Київ сумнівається в тому, що банк дійсно планує покинути РФ.

17 грудня Національне агентство з питань запобігання корупції тимчасово вилучило австрійський Raiffeisen Bank зі списку компаній-спонсорів війни до моменту проведення консультацій.

Австрійська банківська група Raiffeisen Bank International (RBI) все ще не вийшов з ринку Росії, після 2 років війни та обіцянок покинути російський ринок

Національний антитерористичний центр Чехії розслідує діяльність австрійської банківської групи Raiffeisenbank в РФ.