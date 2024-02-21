Новини 21 лютого: в Україні створять додаток для військових, конфіскація активів РФ не суперечить міжнародному праву

Про активи РФ. Група експертів-юристів заявила, що конфіскація заморожених активів Центробанку РФ не суперечить міжнародному праву з огляду на масштаби вторгнення Росії в Україну.

Про цифровізацію. В Україні створять мобільний застосунок Армія+, де будуть доступні документи та послуги для військових.

Про реформи. Податковий комітет Верховної Ради підтримав урядовий законопроєкт №10439 про реформу Бюро економічної безпеки (БЕБ), попри позицію бізнес-асоціацій, громадських організацій та експертних центрів.

Про БЕБ. Посли країн G7 направили листа голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку, у якому наполягають, аби реформа Бюро економічної безпеки передбачала перезавантаження його керівництва на прозорому конкурсі та перевірку доброчесності інших співробітників органу.

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Про збитки від війни. Збитки і втрати агросектору України унаслідок великої війни перевищують 80 мільярдів доларів.

Ексклюзиви ЕП:

Україна досі купує російський автогаз та фінансує бюджет агресора. Що відбувається?

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Чому українці заправляють автівки російським пальним і як на другому році війни це зупинити.

У цю гру можна грати удвох. Як Польща заробляє на експорті агропродукції в Україну

ЕП порахувала, скільки продовольства українці постачають до Польщі і скільки поляки – в Україну. Результати прямо протилежні тим, що озвучують протестувальники на кордоні.