Apple представила окуляри змішаної реальності Vision Pro

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Компанія Apple на конференції для розробників Worldwide Developer Conference 2023 представила свої нові продукти, серед яких довгоочікувані окуляри змішаної реальності Apple Vision Pro.

Про це йдеться в презентації Apple.

Vision Pro стали першим за багато років повністю новим продуктом Apple. Окуляри дозволяють заповнити простір навколо віртуальними елементами.

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На Vision Pro можна приймати дзвінки, листуватись, працювати, переглядати сторінки у Safari, дивитись фільми та грати у відеоігри.

В Apple зазначають, що керування здійснюється голосом, руками та очима.

Також у новому продукті є клавіатура, що дозволяє працювати з текстом.

У компанії додають, що мета Vision Pro – створити абсолютно інтуїтивну систему керування гаджетом. Функція Eyesight дозволяє показати іншим людям, чи можете ви зараз комунікувати, чи повністю занурені в девайс.

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Крім того, Vision Pro наділена 3D камерою від Apple через яку можна створювати обʼємні фото та відео.

Apple Vision Pro синхронізовано з iPhone, iPad та Mac, який можна приєднати одним поглядом.

Ціна на нові Apple Vision Pro стартує від 3499 доларів, придбати окуляри можна буде в наступному році.

Економічна правда