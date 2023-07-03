Apple суттєво скоротила плани з виробництва гарнітури Vision Pro – ЗМІ

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Компанія Apple була змушена суттєво скоротити плани з виробництва гарнітури доповненої реальності Vision Pro через складність конструкції пристрою.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

"Початкові надії на 1 млн поставок у 2024 році розбилися об виробничі проблеми.

Складність дизайну гарнітури і труднощі у виробництві стали причиною зниження планів, в той час як плани щодо більш доступної версії пристрою довелося відкласти", - пише газета з посиланням на співрозмовників, які безпосередньо ознайомлені з виробничим процесом.

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Apple вже повідомила, що гарнітура для "просторових обчислень" вартістю 3500 доларів з'явиться у продажу лише "на початку наступного року", що є значним відставанням від анонсованого 5 червня запуску.

Аналітики вважають, що це більше пов'язано з проблемами в ланцюжку поставок, ніж з тим, що розробники не мають часу на створення додатків для Vision Pro.

Двоє джерел, близьких до Apple і Luxshare - китайського контрактного виробника, який спочатку збиратиме пристрій, - заявили, що компанія готується виготовити менше 400 тис одиниць у 2024 році.

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Кілька галузевих джерел повідомили газеті, що Luxshare наразі є єдиним збирачем пристрою для Apple. Окремо два китайських постачальники певних компонентів для Vision Pro заявили, що Apple просить їх постачати лише від 130 до 150 тис одиниць протягом першого року.

"Обидва прогнози передбачають значне скорочення виробництва порівняно з попереднім внутрішнім планом продажів на рівні 1 млн одиниць протягом перших 12 місяців. На думку аналітиків та галузевих експертів, прогнози щодо низьких обсягів виробництва відображають невпевненість Apple у можливості масштабування виробництва.

Прогнози аналітиків з Уолл-стріт щодо продажів Vision Pro дуже різняться - від кількох сотень тисяч до кількох мільйонів у перший рік", - додає FT.

Нагадаємо:

Apple у червні на конференції для розробників Worldwide Developer Conference 2023 представила свої нові продукти, серед яких довгоочікувані окуляри змішаної реальності Apple Vision Pro.

Економічна правда