НАБУ і САП назвали Пашинського фактичним власником Української бронетехніки

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура стверджують, що екснардеп Сергій Пашинський — фактичний бенефіціар Української бронетехніки.

Про це повідомив прокурор під час засідання Вищого антикорупційного суду.

"Пашинський тривалий час є фактичним власником і вигодонабувачем значного кола юридичних осіб, які офіційно зареєстровані на підконтрольних йому осіб", — сказав прокурор.

До таких компаній належить і Українська бронетехніка, розповів прокурор, посилаючись на свідчення колишнього очільника наглядової ради Української бронетехніки Андрія Сенченка.

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Прокурор зачитав матеріали справи й пояснив, що на початку 2016 до Сенченка звернувся Пашинський, який розказав про плани розвивати ТОВ "Українська бронетехніка" — і попросив у борг кошти. Сенченко дав 500 тис дол, проте документи з оформлення позики не складали. У 2019 році Сенченко попросив Пашинського віддати гроші, у чому останній відмовив.

Згодом син Пашинського вів перемовини із Сенченком. Зійшлися на тому, що той отримає 300 тис дол й вийде з бізнесу. Відтак Пашинський залишився реальним власником зброярної компанії. Хоч і на практиці власниками вважаються Владислав Бельбас, Микола Кузьма і Людмила Петрига — але вони, за даними слідства, є людьми Пашинського.

Українська бронетехніка спеціалізувалася, зокрема, на автомобілях Варта. За матеріалами справи, Пашинський вважав розвиток оборонної техніки "перспективною сферою", тож і почав виробництво бронетехніки.

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Прокурор наголосив, що для виробництва такої техніки знадобилися спеціальні запчастини та агрегати, на покупку яких із західними компаніями екснардеп не зміг укласти договори — і він натомість закуповував російські двигуни. Пізніше Пашинський намагався продати автомобілі, наприклад, Міністерству оборони, але ті та інші ймовірні покупці відмовляли через відсутність "точної документації".

"Людмила Петрига, довірена особа, надсилала листи Української бронетехніки помічниці Пашинського, що доводить його фактичний контроль над компанією", — підсумував прокурор.

У ході засідання додали, що дохід Української бронетехніки за 2023 рік склав майже 24 млрд.

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Нагадаємо:

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просили суд про запобіжний захід для Пашинського у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі майже 300 мільйонів гривень.

Зранку 12 лютого СБУ та НАБУ прийшли з обшуками до колишнього народного депутата Сергія Пашинського у справі про націоналізацію нафтопродуктів олігарха Курченка.

НАБУ та САП заявили, що спільно з СБУ викрили схему заволодіння нафтопродуктами, через які держава зазнала 967 мільйонів гривень збитків.

Про підозру, зокрема, повідомили колишньому народному депутату, т.в.о. глави Адміністрації президента у 2014 році Сергію Пашинському.

Економічна правда