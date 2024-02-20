РФ на тлі посилення санкцій почала постачати нафту до Венесуели 

Супертанкер, що перевозить російську нафту Urals, прибув до берегів Венесуели. Це свідчить про те, що Москва шукає нових покупців на тлі посилення санкцій та перебоїв у Червоному морі.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За даними агентства, танкер "Лігера" зараз знаходиться поблизу затоки Амуай, де розташований нафтопереробний завод, що належить венесуельській компанії PDVSA. Минулого місяця судно завантажило щонайменше 1,7 мільйона барелів Urals шляхом перевантаження з судна на судно біля берегів південної Греції перед тим, як відправитися до Венесуели.

Це перша зафіксована поставка нафти марки Urals до Венесуели щонайменше за п'ять років. Раніше Росія здебільшого продавала свою нафту в Азії, щоб обійти західні санкції, запроваджені через війну в Україні.

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У минулому Венесуела імпортувала іноземну нафту для розбавлення власної, що полегшувало її експорт. Проте, незрозуміло, чи це є причиною постачання "Лігери".

Нагадаємо:

В Росії виникли труднощі з продажем ключового тихоокеанського сорту нафти "Сокіл" до Індії, що може призвести до подальшого скорочення експорту на наступному тижні.

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Росія входить у третій рік війни з Україною з безпрецендентною кількістю грошей. Все завдяки рекордним продажам сирої нафти до Індії минулого року, які сягнули 37 мільярдів доларів США.

Переробка нафти в Росії продовжує падати, оскільки нафтопереробні заводи країни-агресора борються з наслідками атак українських безпілотників. Переробка впала до найнижчого з жовтня рівня.

Економічна правда