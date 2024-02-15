Видобуток газу з "відремонтованих" свердловин зріс на 20%: рекордний показник за 4 роки

У 2023 році українські фахівці на 20% покращили результати видобутку газу з "відремонтованих" свердловин у порівнянні з довоєнним 2021-м. Це рекордний показник за останні 4 роки.

Про це повідомляє пресслужба групи "Нафтогаз".

"Яскравий приклад цієї роботи - нещодавно наші колеги відновили одну зі старих свердловин, яка тривалий час перебувала в очікуванні ліквідації, а тепер додатково дає понад 340 тис. куб. м газу на добу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Реклама:

"Укргазвидобування" досягло найбільшого добового видобутку за 5 років.

8 лютого "Укргазвидобування" запустило 2 нові газові свердловини, які дають 550 тисяч кубометрів газу на добу. Вони пробурені на нових родовищах.

За січень 2024 року Група "Нафтогаз" сплатила 6,1 млрд грн податків - до держбюджету спрямували 5,6 млрд грн, ще 500 млн грн було спрямовано у місцеві бюджети.

Реклама:

Економічна правда