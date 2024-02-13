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Шмигаль заявив про "величезні зрушення" у виробництві боєприпасів

Вівторок, 13 лютого 2024, 19:40 - Економічна правда

Минулого року Україна збільшила виробництво мінометних снарядів у 42 рази, артилерійських боєприпасів – у 2,5 раза.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Величезні зрушення маємо також у виробництві боєприпасів. Минулого року збільшили випуск мінометних снарядів у 42 рази, артилерійських снарядів — у 2,5 раза. У 2024 році очікуємо на новий пік зростання. Цьому сприятиме дерегуляція, яку вже провели", – заявив він.

Крім того, за словами Шмигаля, були створені алгоритми розробки та прийому в експлуатацію продукції, що залучить до виконання оборонних замовлень ще більше українських виробників.

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Нагадаємо: 

9 лютого Кабмін створив промислово-оборонний комітет. Таким чином планується вивести оборонно-промисловий комплекс на новий рівень. У вівторок відбулося перше засідання комітету.

З початку року Кабмін виділив 20 мільярдів на фортифікаційні споруди. 

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Економічна правда

Шмигаль зброя війна
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