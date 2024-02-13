Торік OnlyFans сплатила в бюджет України 1,3 мільйона доларів

Особи-нерезиденти, що надають електронні послуги, сплатили податки в Україні за підсумками минулого року. Зокрема, сервіс OnlyFans за минулий рік сплатив до бюджету 1,27 мільйона доларів.

Про це повідомив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"96 поданих декларацій забезпечать надходження до бюджету на суму 2,51 млрд гривень. По відношенню до 3 кварталу сума надходжень збільшилась на 421 млн гривень", - повідомив він.

Найбільшими платниками в 4 кварталі 2023 року стали корпорації Google, Sony, Etsy, Apple, Meta, компанія Wargaming Group та стримінгова платформа Netflix.

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"OnlyFans за надання послуг на території України у 2023 році нарахувала та сплатила 1,27 млн доларів", - продовжив Гетманцев.

Нагадаємо:

Сервіс платної підписки OnlyFans за дев'ять місяців 2023 року сплатив до українського бюджету 944,1 тисячі доларів "податку на Google".

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У червні 2021 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №4184, який, зокрема, зобов'язав інтернет-гігантів, які працюють в Україні, сплачувати податки до українського держбюджету.

Наприкінці червня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон щодо оподаткування електронних послуг нерезидентів.

Економічна правда