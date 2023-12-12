Сервіс OnlyFans за 2023 року сплатив понад 944 тисячі доларів податків у бюджет України

Сервіс платної підписки OnlyFans за дев'ять місяців 2023 року сплатив до українського бюджету 944,1 тисячі доларів "податку на Google".

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Данило Гетманцев.

Як зазначає Гетманцев, за результатами декларування за III квартал 2023 року всього іноземні компанії, які працюють в Україні, подали 96 декларацій та задекларували 26,6 млн євро та 29,9 млн дол (або 2,092 млрд грн).

Найбільші суми до бюджету України сплатили компанії-гіганти Google, Apple, Sony, eBay, Amazon, Meta та Netflix.

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Також Гетманцев уточнив, що у 2023 році міжнародні компанії сплатили ПДВ до державного бюджету у розмірі 8,01 млрд грн.

Нагадаємо:

З моменту запровадження в Україні так званого податку на Google та на кінець жовтня до Державного бюджету сплачено еквівалент 10,2 млрд грн.

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