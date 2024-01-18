Програма "єОселя": скільки кредитів планують видати цьогоріч

Цьогоріч у програмі пільгової іпотеки "єОселя" планується розширити вибір житла і видати 12 тисяч кредитів.

Про це повідомила пресслужба ПрАТ "Укрфінжитло".

"Нашим завданням є розширити умови програми і ми вже це зробили. Останні зміни в Постанову КМУ №856 наберуть чинності 26 січня. Треба збільшувати вибір житла, причому саме на "первинці", аби програма більше працювала саме на відновлення економіки держави", - зазначив голова правління компанії Євген Мецгер.

За його словами, у 2024 році за програмою єОселя планується видати близько 12 тисяч кредитів, а також суттєво збільшити частку клієнтів на первинному ринку нерухомості і відкрити більше можливостей для банків-партнерів.

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Наразі в межах єОселі банками вже акредитовано 55 багатоквартирних будинків від 18 забудовників.

Нагадуємо:

За перший тиждень 2024 року майже 100 українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою "єОселя". А з початку дії програми в жовтні 2022 року кредити отримали 6411 родин на загальну суму майже 10 млрд грн.

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