"єОселя": кредити на житло взяли вже понад сім тисяч сімей

unsplash

Понад 7 тисяч українських родин вже взяли кредити на придбання житла за програмою "єОселя" на загальну суму 10,7 млрд грн від початку дії програми.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

62% з них - військовослужбовці за контрактом та силовики, додали в міністерстві.

При цьому 11% - педагоги та науковці, 9% - медики. В той же час 18% позичальників - українці, які не мають власного житла, або хочуть покращити житлові умови - вони взяли кредит на умовах масової іпотеки - під 7%.

Реклама:

"Найбільше кредитів взяли мешканці Київської області та міста Києва, а також Львівської, Вінницької, Волинської, Одеської, Рівненської областей.

Користується "єОселя" попитом і в прифронтових регіонах - кредити на купівлю житла беруть також в Запорізькій та Миколаївській областях. Зазначу, що з минулого тижня за програмою можна взяти кредит на придбання не лише квартир, а й приватних будинків та таунхаусів", - зазначила заступниця міністра Надія Бігун.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою 144 кредити на 232 млн грн, серед яких:

Реклама:

кредити під 3% отримали 80 військовослужбовців та силовиків, 11 педагогів, 10 медиків та 1 науковець;

кредити під 7% отримали 37 українців без власного житла та 5 ВПО.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (105 кредитів) та у забудовника (31). Також 8 українців взяли кредити на купівлю квартири, яка будується.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

Київської області - 40;

міста Києва - 29;

Львівської області - 9;

Одеської області - 8;

Рівненської та Хмельницької областей - по 7.

Скористатись програмою доступного кредитування можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови.

Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій - учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян - ставка іпотеки становить 7%.

Нагадуємо:

За перший тиждень 2024 року майже 100 українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою "єОселя". А з початку дії програми в жовтні 2022 року кредити отримали 6411 родин на загальну суму майже 10 млрд грн.

Цьогоріч у програмі пільгової іпотеки "єОселя" планується розширити вибір житла і видати 12 тисяч кредитів.

Економічна правда