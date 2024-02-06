Всі розділи
Укр / Рус

"єОселя": кредити на житло взяли вже понад сім тисяч сімей

Вівторок, 6 лютого 2024, 09:31 - Олексій Павлиш
 
unsplash

Понад 7 тисяч українських родин вже взяли кредити на придбання житла за програмою "єОселя" на загальну суму 10,7 млрд грн від початку дії програми. 

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

62% з них - військовослужбовці за контрактом та силовики, додали в міністерстві.

При цьому 11% - педагоги та науковці, 9% - медики. В той же час 18% позичальників - українці, які не мають власного житла, або хочуть покращити житлові умови - вони взяли кредит на умовах масової іпотеки - під 7%.

Реклама:

"Найбільше кредитів взяли мешканці Київської області та міста Києва, а також Львівської, Вінницької, Волинської, Одеської, Рівненської областей.

Користується "єОселя" попитом і в прифронтових регіонах - кредити на купівлю житла беруть також в Запорізькій та Миколаївській областях. Зазначу, що з минулого тижня за програмою можна взяти кредит на придбання не лише квартир, а й приватних будинків та таунхаусів", - зазначила заступниця міністра Надія Бігун.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою 144 кредити на 232 млн грн, серед яких:

Реклама:
  • кредити під 3% отримали 80 військовослужбовців та силовиків, 11 педагогів, 10 медиків та 1 науковець;
  • кредити під 7% отримали 37 українців без власного житла та 5 ВПО.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (105 кредитів) та у забудовника (31). Також 8 українців взяли кредити на купівлю квартири, яка будується.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

  • Київської області - 40;
  • міста Києва - 29;
  • Львівської області - 9;
  • Одеської області - 8;
  • Рівненської та Хмельницької областей - по 7.

Скористатись програмою доступного кредитування можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови.

Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій - учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян - ставка іпотеки становить 7%.

Нагадуємо:

За перший тиждень 2024 року майже 100 українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою "єОселя". А з початку дії програми в жовтні 2022 року кредити отримали 6411 родин на загальну суму майже 10 млрд грн.

Цьогоріч у програмі пільгової іпотеки "єОселя" планується розширити вибір житла і видати 12 тисяч кредитів.

Економічна правда

іпотека Мінекономіки
Реклама:
Матеріали за темою
З початку року українці взяли за програмою "єОселя" іпотеки на 1 мільярд 29 січня 2024, 20:28
Обсяг іпотек за програмою "єОселя" перевищив 10 мільярдів 23 січня 2024, 16:18
Обсяг іпотек "єОселя" в 2023 році майже наздогнав показники рекордного 2021 року 19 січня 2024, 16:29
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті