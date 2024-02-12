Новини 12 лютого: обшуки у Пашинського, ЄС зробив крок з передачі доходу з активів РФ Україні

Про нафтопродукти Курченка. Зранку 12 лютого Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро прийшли з обшуками до колишнього народного депутата Сергія Пашинського.

Про блокаду кордону. Польські фермери розпочали акції протесту неподалік від пункту пропуску "Зосін", також заблоковано рух біля пункту пропуску "Долгобичув" та "Медика – Шегині".

Про технології. Російська структура Siemens AG ТОВ "Системс" (колишнє ТОВ "Сіменс") планує у лютому 2024 року ініціювати процедуру добровільної ліквідації.

Про санкції. ЄС пропонує включити три китайські компанії, які допомагали РФ, до санкційного списку, що буде першим випадком запровадження санкцій проти китайських компаній за війну, яку розвʼязала Росія.

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Про заморожені активи РФ. У понеділок Рада ЄС ухвалила рішення, яке дозволить у майбутньому використовувати дохід від заморожених активів Центрального банку Росії (ЦБР) для допомоги Україні.

Ексклюзиви ЕП:

Історія нафтопродуктів Курченка. За що Пашинському загрожує до 12 років?

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Колишньому нардепу і тіньовому куратору оборонної промисловості Сергію Пашинському загрожує 12 років тюрми. Чому влада взялась за нього і чи відобразиться це на забезпеченні ЗСУ?

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