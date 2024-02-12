Угорська банківська група зацікавилася приватизацією "Сенс Банку"

Угорська група OTP Bank Plc. зацікавилася у купівлі "Сенс Банку", який держава націоналізувала влітку 2023 року.

Про це повідомили співрозмовники ЕП, наближені до переговорів щодо приватизації банку, йдеться у статті ЕП.

Двоє співрозмовників ЕП, дотичних до переговорного процесу, підтвердили, що іноземні банківські групи дійсно зацікавилися приватизацією двох держбанків — "Сенс Банку" та "Укргазбанку". Серед потенційних покупів, які претендують на Сенс, є угорська OTP, яка вже працює на українському ринку.

В українській "дочці" OTP відмовилися відповідати на запит ЕП щодо потенційної угоди, зазначивши, що "не уповноважені коментувати наміри групи".

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У Міністерстві фінансів запит ЕП щодо потенційної угоди з продажу держбанків залишили без відповіді.

У разі, якщо ця угода відбудеться, а український OTP об'єднають із "Сенсом", то новий банк може стати четвертим за обсягом чистих активів в Україні, поступаючись лише Приватбанку, Ощадбанку та Укрексімбанку.

Щоправда, якщо інтерес OTP реальний, то потенційний продаж "Сенс Банку" може наштовхнутися на певні труднощі, адже угорська група досі працює на території Росії. За це НАЗК навіть вносило OTP Bank до переліку компаній-спонсорів війни. У жовтні 2023 року банк виключили з цього переліку на вимогу Угорщини, яка взамін пообіцяла розблокувати виділення 500 млн євро з військового фонду ЄС.

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Також співрозмовники ЕП зазначили, що останнім часом Міністерство фінансів активізувало переговори з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) щодо угоди з її входження до капіталу "Укргазбанку". Цю угоду уклали ще до початку великої війни. Відповідно до неї, IFC може претендувати на 20% акцій банку.

Нагадаємо, що наприкінці січня заступник міністра фінансів Юрій Драганчук повідомив, що іноземні інвестори ніби то висловили зацікавленість у купівлі двох українських банків. За його словами, відповідні сигнали Мінфін отимував ще з осені 2023 року, а потенційні покупці навіть "підганяють" уряд, аби він швидше готував банки до продажу.

Натомість, за даними НБУ, документів на входження у капітал "Укргазбанку" та "Сенс Банку" не надходило.

Нагадуємо:

Україна стала власником 100% акцій "Сенс Банку" (колишній "Альфа Банк Україна") 21 липня 2023 року. Уряд ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції "Сенс Банку" у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню.

Власниками прямої істотної участі в банку були ABH Ukraine Limited (Кіпр) та ABH Holdings S.A. (Люксембург), власниками опосередкованої істотної участі - громадянин РФ та Ізраїлю Михайло Фрідман, громадянин РФ та Латвії Пьотр Авен, громадянин РФ Андрій Косогов.

5 січня 2024 року стало відомо, що компанія ABH Holdings S.A., яка була номінальним власником "Сенс Банку", подала позов до України та вимагає компенсацію за примусову націоналізацію фінустанови в розмірі 1 мільярд доларів.

Україна стала власником 94,94% акцій Укргазбанку у 2009 році, після Світової фінансової кризи. Серед ексвласників банку був чинний член Ради НБУ Василь Горбаль.

У перші 2 роки, відколи банк був у власності держави, уряд вніс у його капітал додаткові 7,4 млрд грн. До 2020 року сума докапіталізації Укргазбанку сягнула 13,1 млрд грн.

У січні 2021 року уряд уклав угоду з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) про залучення 30 млн євро у капітал Укргазбанку з умовою, що згодом цей кредит може бути конвертований у 20% акцій банку. Цю умову так і не було виконано.