Приватизація двох держбанків: НБУ ще не отримував документів від потенційних інвесторів

Національний банк України не отримував пакети документів від потенційних покупців державних "Сенс Банку" та "Укргазбанку".

Про це прес-служба Нацбанку повідомила у відповідь на запит ЕП.

"Після набуття державою Україна в особі Міністерства фінансів 100% акцій у статутному капіталі АТ "СЕНС БАНК" в липні 2023 року до НБУ не надходили пакети документів щодо намірів потенційних інвесторів набути істотну участь в цьому банку", — повідомили у Нацбанку.

Там також додали, що не отримували документів від потенційних інвесторів, які мають намір придбати "Укргазбанк".

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Водночас, за даними співрозмовників ЕП на банківському ринку, приватизацією "Укргазбанку" та "Сенс Банку" дійсно зацікавилися великі іноземні банківські групи. І хоча цей намір залишається неформалізованим, однак Міністерство фінансів вже розпочало підготовку цих банків до потенційної приватизації. Зокрема, там вже почали шукати інвестиційних радників, які необхідні для продажу банків.

Напередодні заступник міністра фінансів України Юрій Драганчук повідомив, що уряд розпочав підготовку до продажу двох держбанків — "Сенс Банку" та "Укргазбанку". За його словами, у Мінфіні отримали "сигнали від іноземних інвесторів".

"Більше скажу, ці потенційні інвестори нас підганяють… Паралельно ці банки готуються всередині і я досить позитивно налаштований і хочеться в цьому році продати ці два банки", — повідомив Драганчук.

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Нагадуємо:

Україна стала власником 100% акцій "Сенс Банку" (колишній "Альфа Банк Україна") 21 липня 2023 року. Уряд ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції "Сенс Банку" у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню.

Власниками прямої істотної участі в банку були ABH Ukraine Limited (Кіпр) та ABH Holdings S.A. (Люксембург), власниками опосередкованої істотної участі - громадянин РФ та Ізраїлю Михайло Фрідман, громадянин РФ та Латвії Пьотр Авен, громадянин РФ Андрій Косогов.

5 січня 2024 року стало відомо, що компанія ABH Holdings S.A., яка була номінальним власником "Сенс Банку", подала позов до України та вимагає компенсацію за примусову націоналізацію фінустанови в розмірі 1 мільярд доларів.

Україна стала власником 94,94% акцій Укргазбанку у 2009 році, після Світової фінансової кризи. Серед ексвласників банку був чинний член Ради НБУ Василь Горбаль.

У перші 2 роки, відколи банк був у власності держави, уряд вніс у його капітал додаткові 7,4 млрд грн. До 2020 року сума докапіталізації Укргазбанку сягнула 13,1 млрд грн.

У січні 2021 року уряд уклав угоду з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) про залучення 30 млн євро у капітал Укргазбанку з умовою, що згодом цей кредит може бути конвертований у 20% акцій банку. Цю умову так і не було виконано.