АРМА виграло у "Нафтогазу" суд щодо заправок Медведчука

АРМА довело у суді правомірність розірвання договору управління заправками Glusco з ексуправителем - компанією "Нафтогаз Ойл Трейдинг", що входить до структури Групи "Нафтогаз".

Про це йдеться в повідомленні АРМА.

"Господарський суд міста Києва ухвалив судове рішення, згідно з яким встановлено законність дій АРМА щодо розірвання в односторонньому порядку договору управління з ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг"", - йдеться в повідомленні.

Як нагадують в АРМА, договір управління мережею заправок Glusco Агентство підписало з "Нафтогаз Ойл Трейдинг" ще у 2022 році.

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Через неналежне управління, що підтвердили камеральні перевірки АРМА, та порушення умов договору, що спричинило мінімальні надходження до держбюджету, Нацагентство 3 серпня 2023 року розірвало договір з "Нафтогаз Ойл Трейдинг".

Нагадуємо:

Після розірвання договору з "Нафтогазом", Кабмін передав колишні заправки Медведчука "Укрнафті".

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Також Кабмін доручив повернути "Нафтогаз Ойл Трейдингу" гроші, витрачені під час запуску мережі.