Мінфін залучив 6 мільярдів від продажу ОВДП
Міністерство фінансів на аукціонах 23 січня розмістило облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) на загальну суму 6 мдрд грн (в еквіваленті).
Про це йдеться на сайті Мінфіну.
Так, від розміщення облігацій з терміном обігу 22 місяці під 17,6% вдалося залучити 1,64 млрд грн.
Натомість від продажу річних ОВДП надійшло 289,33 млн грн під 16,8% річних.
Водночас розміщення облігацій терміном обігу понад три роки принесло держбюджету 262,76 мільйона гривень під 18,5% річних.
Також Мінфін розмістив облігації у валюті з погашенням через 14 місяців на 101,6 млн дол під 4,65%.
Нагадаємо:
Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 16 січня залучило 8,5 мільярда гривень до бюджету.
На першому аукціоні з розміщення ОВДП цьогоріч 9 січня Мінфін розмістив облігації на суму майже 16,8 млрд гривень.
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Економічна правда