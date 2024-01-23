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Мінфін залучив 6 мільярдів від продажу ОВДП

Вівторок, 23 січня 2024, 18:39 - Олексій Павлиш
 
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Міністерство фінансів на аукціонах 23 січня розмістило облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) на загальну суму 6 мдрд грн (в еквіваленті).

Про це йдеться на сайті Мінфіну.

Так, від розміщення облігацій з терміном обігу 22 місяці під 17,6% вдалося залучити 1,64 млрд грн.

Натомість від продажу річних ОВДП надійшло 289,33 млн грн під 16,8% річних.

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Водночас розміщення облігацій терміном обігу понад три роки принесло держбюджету 262,76 мільйона гривень під 18,5% річних.

Також Мінфін розмістив облігації у валюті з погашенням через 14 місяців на 101,6 млн дол під 4,65%.

Нагадаємо:

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Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 16 січня залучило 8,5 мільярда гривень до бюджету.

На першому аукціоні з розміщення ОВДП цьогоріч 9 січня Мінфін розмістив облігації на суму майже 16,8 млрд гривень.

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Економічна правда

ОВДП Мінфін облігації
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Економічна правда
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