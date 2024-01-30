Жеваго уникнув розгляду нової справи щодо банку "Фінанси та Кредит" у суді Лондона

getty images

Мільярдер Костянтин Жеваго виграв судовий процес у Лондоні за звинуваченням у розкраданні грошей збанкрутілого банку "Фінанси та кредит".

Про це пише Reuters.

Проти Жеваго подали позов від імені банку, в якому він опосередковано володів 95% акцій до його банкрутства у 2015 році.

"Компанія WWRT Ltd подала позов до Високого суду Лондона, яка звинуватила Жеваго в тому, що банк видавав кредити підконтрольним йому компаніям", - пише агентство.

Реклама:

Жеваго неодноразово заперечував будь-які правопорушення і стверджував, що будь-яка справа, пов'язана з ймовірним шахрайством, не повинна розглядатися в Лондоні.

"Суддя Річард Джейкобс підтримав позицію українського мільярдера своїм письмовим рішенням, винесеним у пʼятницю. Це рішення є перемогою для 50-річного Жеваго", - додає Reuters.

Як зазначає Forbes, WWRT Ольги Гутовської відома тим, що займається реструктуризацією та стягненням боргів з власників українських банків-банкрутів. Гутовська звинувачує їх у "шахрайстві і викраденні коштів".

Реклама:

У вересні 2021 року суд Лондона вже не визнавав свою юрисдикцію у позові Фонду гарантування вкладів фізосіб та банку "Фінанси та Кредит" проти Жеваго. Суд заявляв, що не має юрисдикції для розгляду цієї справи, "оскільки вбачає проблему у необхідності застосування українського законодавства, у якому він не є експертом".

Читайте також: В Куршевелі добре, але вдома краще. За що у Франції затримали олігарха Жеваго?

Нагадуємо:

17 вересня 2015 року Нацбанк визнав банк "Фінанси та Кредит" неплатоспроможним. Банк, що ліквідується, закінчив 2015 рік зі збитком 21,05 млрд гривень.

У межах розслідування було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень самому Жеваго, а також низці топменеджерів банку.

27 грудня 2022 року українського бізнесмена, екснардепа Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах на запит української сторони.

Суд французького міста Шамбері виніс рішення про екстрадиційний арешт українського олігарха-втікача Костянтина Жеваго.

Заарештований у Франції український бізнесмен та колишній народний депутат Костянтин Жеваго залишив посаду директора та вийшов з ради директорів Ferrexpo.

Підозрюваний у розтраті український бізнесмен Костянтин Жеваго вніс заставу в 1 мільйон євро і вийшов з-під варти, він не може залишати материкову Францію.

Верховний суд Франції 10 листопада відхилив апеляцію української сторони та постановив, що український мільярдер Костянтин Жеваго не повинен бути екстрадований за звинуваченнями в розтраті у справі банку "Фінанси та кредит".

У липні 2021 року повідомлялось, що Інтерпол оголосив олігарха Костянтина Жеваго в міжнародний розшук за запитом Державного бюро розслідувань.

Тоді пресслужба та адвокати бізнесмена також відкинули цю інформацію через відсутність офіційних підтверджень цієї заяви від Інтерполу.

Економічна правда