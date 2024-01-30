Всі розділи
Укр / Рус

Жеваго уникнув розгляду нової справи щодо банку "Фінанси та Кредит" у суді Лондона

Вівторок, 30 січня 2024, 17:55 - Олексій Павлиш
 
getty images

Мільярдер Костянтин Жеваго виграв судовий процес у Лондоні за звинуваченням у розкраданні грошей збанкрутілого банку "Фінанси та кредит".

Про це пише Reuters.

Проти Жеваго подали позов від імені банку, в якому він опосередковано володів 95% акцій до його банкрутства у 2015 році. 

"Компанія WWRT Ltd подала позов до Високого суду Лондона, яка звинуватила Жеваго в тому, що банк видавав кредити підконтрольним йому компаніям", - пише агентство.

Реклама:

Жеваго неодноразово заперечував будь-які правопорушення і стверджував, що будь-яка справа, пов'язана з ймовірним шахрайством, не повинна розглядатися в Лондоні.

"Суддя Річард Джейкобс підтримав позицію українського мільярдера своїм письмовим рішенням, винесеним у пʼятницю. Це рішення є перемогою для 50-річного Жеваго", - додає Reuters.

Як зазначає Forbes, WWRT Ольги Гутовської відома тим, що займається реструктуризацією та стягненням боргів з власників українських банків-банкрутів. Гутовська звинувачує їх у "шахрайстві і викраденні коштів".

Реклама:

У вересні 2021 року суд Лондона вже не визнавав свою юрисдикцію у позові Фонду гарантування вкладів фізосіб та банку "Фінанси та Кредит" проти Жеваго. Суд заявляв, що не має юрисдикції для розгляду цієї справи, "оскільки вбачає проблему у необхідності застосування українського законодавства, у якому він не є експертом".

Читайте також: В Куршевелі добре, але вдома краще. За що у Франції затримали олігарха Жеваго?

Нагадуємо:

17 вересня 2015 року Нацбанк визнав банк "Фінанси та Кредит" неплатоспроможним. Банк, що ліквідується, закінчив 2015 рік зі збитком 21,05 млрд гривень.

У межах розслідування було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень самому Жеваго, а також низці топменеджерів банку.

27 грудня 2022 року українського бізнесмена, екснардепа Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах на запит української сторони.

Суд французького міста Шамбері виніс рішення про екстрадиційний арешт українського олігарха-втікача Костянтина Жеваго.

Заарештований у Франції український бізнесмен та колишній народний депутат Костянтин Жеваго залишив посаду директора та вийшов з ради директорів Ferrexpo.

Підозрюваний у розтраті український бізнесмен Костянтин Жеваго вніс заставу в 1 мільйон євро і вийшов з-під варти, він не може залишати материкову Францію.

Верховний суд Франції 10 листопада відхилив апеляцію української сторони та постановив, що український мільярдер Костянтин Жеваго не повинен бути екстрадований за звинуваченнями в розтраті у справі банку "Фінанси та кредит".

У липні 2021 року повідомлялось, що Інтерпол оголосив олігарха Костянтина Жеваго в міжнародний розшук за запитом Державного бюро розслідувань.

Тоді пресслужба та адвокати бізнесмена також відкинули цю інформацію через відсутність офіційних підтверджень цієї заяви від Інтерполу.

Економічна правда

Жеваго Фінанси та Кредит суд Британія
Реклама:
Матеріали за темою
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну" 13 грудня 2023, 11:34
Міськрада Білої Церкви викупила за 300 мільйонів ТЕЦ, яку Нацбанк відсудив у Жеваго за борги 11 грудня 2023, 19:50
Суд у Франції остаточно відмовив в екстрадиції олігарха Жеваго в Україну 10 листопада 2023, 17:49
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті