"Енергоатом" оприлюднив вартість реактора Westinghouse для нового енергоблоку на ХАЕС
Реактор Westinghouse, який планують закупити для нового енергоблоку на Хмельницькій АЕС, обійдеться Україні у 437,5 млн доларів.
Це випливає з оголошення НАЕК "Енергоатом", яке опубліковане в системі Prozorro.
Контракт з американським виробником Westinghouse Electric Company LLC має гриф "Комерційна таємниця".
Водночас, згідно з оголошенням, реакторна установка АР1000 коштує 437,5 млн доларів (16,4 млрд грн за поточним курсом).
Westinghouse Electric Company LLC має поставити її не пізніше 30 листопада 2027 року.
Нагадуємо:
Угоду про закупівлю першої реакторної установки АР1000 "Енергоатом" та Westinghouse підписали 17 грудня.
На майданчику Хмельницької АЕС реалізовуватиметься пілотний проєкт з будівництва енергоблоків АР1000.
Загалом, в Україні планується збудувати дев'ять енергоблоків за технологією АР1000. Це передбачають рішення Кабінету міністрів України та меморандуми, укладені між "Енергоатом" та Westinghouse Electric Company.
На сьогодні на Хмельницькій АЕС планується добудова енергоблоків №3 та №4.
Очікується прийняття Верховною радою Закону України "Про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків №3, 4 Хмельницької АЕС".
Загальний стан будівельної частини на момент припинення робіт енергоблока №3 — 75%, енергоблока №4 — 28%.
За багато років консервації енергоблоків №3 та №4 частина об'єктів піддавалася впливу навколишнього середовища та погодних умов. Наразі проходить ретельна перевірка стану конструкцій та модулів.
Як відомо:
- У серпні 1990 року Верховна рада України оголосила мораторій на будівництво нових АЕС, але уже в жовтні 1993 року мораторій було скасовано.
- У 2005 році Кабмін прийняв рішення реанімувати та добудувати енергоблоки.
- У вересні 2012 року Верховна Рада України ухвалила в цілому закон України "Про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків №3 і №4 Хмельницької атомної електричної станції", який передбачає схвалення будівництва енергоблоків №3 та №4 АЕС.
- 26 липня 2014 року Україна відмовляється від послуг російської компанії Росатом у добудові енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС.
- 16 вересня 2015 прийнято Закон України "Про втрату чинності, Закону України "Про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків №3, 4 ХАЕС".
- 6 червня 2018 року Урядовий комітет із питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності схвалив техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) добудови енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС вартістю 72,44 млрд грн (у цінах на 5 травня 2017 року).
- У 2019 — 2020 роках було проведено додаткове обстеження, його метою була актуалізація підтвердження довговічності та надійності будівельних конструкцій, будівель та споруд енергоблоків №3, №4 Хмельницької АЕС.