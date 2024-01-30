Регулятор зупинив дію ліцензій Білоцерківської ТЕЦ: раніше вона належала Жеваго

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг зупинила дію ліцензій на виробництво тепла та електрики Білоцерківської ТЕЦ до 23 липня 2024 року.

Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 30 січня, передає Укрінформ.

Зазначається, що дія ліцензій зупинена за зверненням Білоцерківської ТЕЦ, що надійшло до НКРЕКП на початку січня.

Причиною вказується зміна власника підприємства.

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Нагадуємо:

11 грудня стало відомо, що міська рада Білої Церкви на початку грудня викупила єдиний майновий комплекс Білоцерківської ТЕЦ, яку Нацбанк забрав у Костянтина Жеваго за борги.

Як писала раніше ЕП, Білоцерківська ТЕЦ була поручителем за зобов’язаннями "Фінанси та Кредит" Жеваго перед НБУ за низкою кредитів.

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Білоцерківська міська рада запропонувала Нацбанку викупити ТЕЦ за 298,6 млн грн, зазначає liga.net.

При цьому пов'язана з Жеваго компанія Mulready Ventures Limited намагалася заблокувати угоду в судах, але їй цього зробити не вдалось - 21 листопада Північний апеляційний господарський суд зняв заборону на продаж ТЕЦ.

У Костянтина Жеваго заявили, що Нацбанк продав єдиний майновий комплекс Білоцерківської ТЕЦ Білоцерківській міській раді з порушеннями.