Отримання нового житла замість зруйнованого: житловий сертифікат реалізувала перша родина

В Україні здійснили першу реалізацію житлового сертифікату - родина з Гостомеля, яка втратила житло внаслідок агресії РФ, найближчого місяця переїжджає у нове в Бучі на Київщині.

Про це повідомив віцепрем’єр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Важливо, що зі стартом програми компенсацій за знищене житло жінка прийняла рішення повернутися в Україну з евакуації", - зауважив міністр.

За його словами, загалом для виплати компенсацій за повністю знищене житло сформовано 1826 житлових сертифікатів. З них уже понад 400 родин забронювали кошти для купівлі нового житла, а отже визначились з новою нерухомістю і готові укладати угоди купівлі-продажу.

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Для того щоб отримати сертифікат, потрібно подати заяву через застосунок "Дія". Після цього комісія органів місцевого самоврядування опрацює заяву, розрахує суму компенсації та сформує сертифікат, сповіщення про який прийде в "Дію".

За сертифікат можна придбати квартиру, будинок чи інвестувати в майбутню нерухомість.

Також триває виплата державної грошової допомоги на ремонти – єВідновлення.

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На термінові ремонти за програмою вже виплатили кошти для 32 тисяч родин на загальну суму 2,4 мільярда гривень. На капітальні - виплачено кошти для 3 тисяч родин на загальну суму 900 мільйонів гривень.

Щоб отримати допомогу на ремонт житла, пошкодженого внаслідок бойових дій потрібно:

подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно та заяву на отримання допомоги (через застосунок або портал "Дія", ЦНАП чи нотаріуса);

отримати рішення комісії місцевої ради про суму компенсації;

отримати кошти на відбудову на віртуальну картку, яку можна відкрити в одному з банків-партнерів програми.

Нагадуємо:

19 грудня на Єдиному порталі державних послуг "Дія" запустили обмін житлового сертифіката на житло.

Наприкінці вересня у "Дії" стали доступні для ознайомлення житлові сертифікати - їх отримали ті українці, хто в рамках програми "єВідновлення" подавав відповідну заявку на відновлення зруйнованого житла.

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