"Шахтар" купив ще одного бразильця – сума трансферу може сягнути €16 мільйонів

Футбольний клуб "Шахтар" найбагатшого українця Ріната Ахметова оголосив про другий трансфер цього зимового міжсезоння - клуб придбав у бразильського "Васку да Гама" 20-річного центрального півзахисника Марлона Гомеса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Клуб і футболіст уклали угоду, розраховану до кінця 2028 року.

Марлон є вихованцем академії "Васку да Гама" і провів 45 матчів за першу команду клубу. Відзначався на дорослому рівні двома голами й трьома результативними передачами.

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За даними порталу Transfermarkt, сума трансферу - 12 мільйонів євро.

фото: фк шахтар

А за даними журналіста Фабріціо Романо, трансфер Марлона Гомеса коштував "гірникам" фіксовані 12 мільйонів євро, ще 4 мільйони євро прописані в угоді між клубами як потенційні бонуси.

Нагадаємо:

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Минулого тижня "Шахтар" оголосив про придбання у бразильського "Палмейраса" 21-річного вінгера Кевіна за 15 млн євро (12 мільйонів та додатково можливі 3 мільйони бонусами).

Таким чином, на два своїх зимових трансфери - Марлона Гомеса та Кевіна - "Шахтар" витратив 24 млн євро (+7 млн євро бонусами).

У січні 2023 року донецький "Шахтар" продав півзахисника клубу та збірної України Михайла Мудрика у лондонський "Челсі" за рекордну для України суму – 70 млн євро та ще 30 млн бонусів.

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Економічна правда