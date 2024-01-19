"Шахтар" купив бразильця Кевіна за €15 мільйонів – це найдорожчий транcфер з початку великої війни

фото: фк шахтар

Футбольний клуб "Шахтар" найбагатшого українця Ріната Ахметова оголосив про придбання у бразильського "Палмейраса" 21-річного вінгера Кевіна за 15 млн євро (12 мільйонів та додатково можливі 3 мільйони бонусами).

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода клубу з гравцем розрахована на 5 років. Бразилець виступатиме під 37-м номером. До трансферу в "Шахтар" Кевін грав за "Палмейрас", за основну команду на його рахунку 9 матчів та 1 гол у бразильській Серії А, 2 гри в Кубку Лібертадорес.

Разом із "Палмейрасом" вінгер виграв чемпіонат Бразилії-2023.

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За словами гендиректора ФК "Шахтар" Сергія Палкіна, сума трансферу - 15 мільйонів євро (12 мільйонів та додатково можливі 3 мільйони бонусами).

"Ми вчора відхилили пропозицію щодо продажу Судакова за 40 мільйонів євро. А сьогодні купуємо яскравого гравця, майбутню світову зірку за 12 мільйонів та додатково можливі 3 мільйони бонусами", - сказав Палкін.

Він пояснив, що клуб домовився платити за Кевіна частинами протягом 2 років. "Це нормальна практика для футбольного бізнесу, ми купуємо гравців і продаємо за таким принципом", - додав гендиректор "Шахтаря".



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За даними ресурсу Тransfermarkt, перехід Кевіна - найдорожчий вхідний трансфер Української прем'єр-ліги з початку повномасштабної війни.

фото: фк шахтар

За оцінками видання Fotcalc, "Шахтар" отримав за виступ у груповому раунді Ліги чемпіонів сезону 2023/2024 майже 47 млн євро. "Гірники" посіли третє місце у своїй групі та зіграють у плей-оф Ліги Європи.

Нагадаємо:

У січні 2023 року донецький "Шахтар" продав півзахисника клубу та збірної України Михайла Мудрика у лондонський "Челсі" за рекордну для України суму – 70 млн євро та ще 30 млн бонусів.

Також повідомлялось, що "Шахтар" розглядає можливості для виходу на спортивний ринок Саудівської Аравії, шукаючи можливості покращити фінансові показники.

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Економічна правда