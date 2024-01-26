ШІ-стартап Маска збирає 6 мільярдів доларів, щоб конкурувати з OpenAI – FT

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Стартап Ілона Маска зі штучного інтелекту xAI веде переговори про залучення до 6 млрд дол, оскільки підприємець-мільярдер прагне кинути виклик OpenAI.

Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що стартап веде переговори з сімейними офісами в Гонконзі і націлений на суверенні фонди на Близькому Сході для отримання фінансування. Крім того, залучення 6 млрд дол буде набагато більшим викликом для компанії Маска, ніж 1 млрд дол, який xAI поставив перед собою минулого місяця, подавши заявку до Комісії з цінних паперів і бірж США.

xAI оцінюють у 20 млрд дол, що є лише частина оцінки OpenAI, але на рівні з деякими іншими аналогами, такими як Anthropic, що підтримується компанією Google.

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Також Маск звернувся до інвесторів в Японії і Південній Кореї щодо останнього збору коштів.

За словами джерел знайомих із ситуацією, Morgan Stanley, яка у 2022 році допомогла профінансувати викуп Маском компанії X, колишньої Twitter, за кредитні плечі, координує збір коштів

Додається, що масштаби спроби збору коштів відображають величезні витрати, необхідні для розробки генеративного штучного інтелекту — моделей, які виробляють людські тексти, зображення та код за лічені секунди — що вимагає величезної обчислювальної потужності, величезних обсягів даних і передових чіпів.

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Нагадаємо:

За повідомленнями Bloomberg, компанія розробник штучного інтелекту xAI, засновником якої є Ілон Маск, залучила інвестиції розміром у 500 млн дол. Однак Маск спростовував повідомлення.

У листопаді 2023 року мільярдер Ілон Маск анонсував запуск його стартапом xAI, який займається штучним інтелектом, мовної моделі Grok, яка буде доступна для підписників X Premium+.

У липні 2023 року Ілон Маск запустив свій довгоочікуваний стартап штучного інтелекту xAI, який мав намір кинути виклик OpenAI у своїй спробі створити альтернативу ChatGPT.