Новини 25 січня: НБУ залишив облікову ставку на рівні 15%, хакери атакували датацентр "Парковий"

Про імпорт Росією мікросхем. У 2023 році Росія, попри санкції, які покликані перешкодити їй заволодіти технологіями, імпортувала сучасних американських та європейських мікросхем на суму понад 1 млрд дол.

Про БЕБ. Бюро економічної безпеки скерувало справу до суду обвинувальний акт щодо відомого дистрибʼютора сигарет, в якому містяться звинувачення щодо 300 млн грн не сплачених податків та легалізації 1,3 млрд грн.

Про облікову ставку. Правління Національного банку 25 січня ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 15%.

Про ООН. Організація Об'єднаних Націй підтвердила, що відкрила рахунок у російському банку, оскільки західні санкції ускладнили використання звичайних платіжних каналів.

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Про хакерську атаку. НАК "Нафтогаз України" повідомив про масштабну кібератаку на один з дата-центрів компанії.

Причиною збоїв у роботі сервісів "Нафтогазу", "Укрзалізниці", "Укрпошти", а також системи "Шлях" стала масштабна кібератака на датацентр "Парковий".

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"Злетіли за межі стратосфери". Як данський фармгігант Novo Nordisk захоплює світ ліками від ожиріння

Сторічна данська компанія стала номером один на фондовому ринку Європи. Її капіталізація перевищує ВВП Данії, а центробанк країни вимушений тримати нижчі відсоткові ставки.