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У роботі системи "Шлях" стався технічний збій 

Четвер, 25 січня 2024, 10:56 - Анастасія Дячкіна

У Державній службі з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") попередили про технічний збій у роботі сайту відомства та системи "Шлях".

Про це повідомила пресслужба "Укртрансбезпеки".

"До уваги міжнародних автомобільних перевізників та водіїв. Через технічний збій роботи дата центру тимчасово відсутній доступ до Системи "Шлях" та офіційного сайту Укртрансбезпеки", – йдеться у повідомленні.

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Про відновлення входу до системи "Шлях" відомство повідомить окремо.

Економічна правда 

транспорт
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