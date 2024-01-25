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Хакери атакували сервіси "Нафтогазу": що не працює

Четвер, 25 січня 2024, 11:59 - Анастасія Жарикова

НАК "Нафтогаз України" повідомив про масштабну кібератаку на один з дата-центрів компанії.

Про це пресслужба компанії повідомила в Facebook.

"Зафіксовано масштабну кібератаку на один із дата-центрів, який використовує наша компанія. Наразі наші вебсайти та кол-центр не працюють", - йдеться в повідомленні.

Про строки відновлення сервісів "Нафтогаз" пообіцяв повідомити додатково.

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Нагадуємо:

23 січня житловий масив Сихів у Львові залишився без гарячої води та опалення внаслідок хакерської атаки на комунальне підприємство "Львівтеплоенерго". 

кібератака Нафтогаз
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