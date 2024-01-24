Новини 24 січня: пакет фінпідтримки України, іноземні інвестори зацікавилися двома українськими держбанками

Про фінпідтримку України. ЄС готує нові санкції проти Росії та фінансову підтримку для Києва напередодні других роковин повномасштабного вторгнення РФ, намагаючись відновити зменшення обсягів західної допомоги Україні.

Про приватизацію держбанків. Іноземні інвестори висловили зацікавленість в приватизації двох українських державних банків - "Укргазбанку" та "Сенс банку".

Про Мазепу. Засновник Concorde Capital Ігор Мазепа 23 січня після сплати застави у розмірі 21 мільйон гривень вийшов із СІЗО.

Про владу і бізнес. Президент України Володимир Зеленський анонсував створення Ради з підтримки підприємництва, до якої увійдуть представники бізнесу.

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Про столичний метрополітен. Причиною деформації тунелю між станціями метро "Деміївська"-"Либідська" стало неякісне проєктування та будівництво ділянки.

Ексклюзив ЕП

Спіймай мене, якщо зможеш. Злочинці дедалі більше використовують "крипту"

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Проведений ЕП аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень свідчить, що криптовалюти дедалі частіше стають інструментом скоєння злочинів, а правоохоронці за ним не встигають.