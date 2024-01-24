КМДА оголосила причину деформації тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська"

КМДА

Причиною деформації тунелю між станціями метро "Деміївська"-"Либідська" стало неякісне проєктування та будівництво ділянки.

Про це повідомляє Київська міська держадміністрація з посиланням на попередні висновки науковців.

"24 січня отримано перші попередні висновки від Науково-дослідної судово-експертної установи щодо причин деформації тунелю, що призвело до зупинки руху поїздів між станціями "Деміївська"-"Либідська", - йдеться в повідомленні.

"У своєму висновку науковці зазначили, що причиною є неякісні проєктні рішення з облаштування тунелю в межах аварійної ділянки. А також неякісні будівельно-монтажні роботи спорудження конструкції тунелю цієї ділянки", – зазначив директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор.

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Також відповідно до висновків науковців:

КП "Київський метрополітен" виконувало всі необхідні регламентні роботи з утримання та експлуатації перегінного тунелю.

Зупинка руху поїздів цією ділянкою була своєчасною. Це дало змогу розпочати встановлення причин виникнення аварійної ситуації із залученням відповідних фахівців, а також відновлювальні роботи.

"Це попередні висновки, адже експертне дослідження триває. Воно проводиться на виконання рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - наголосили в КМДА.

Нагадуємо:

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8 грудня 2023 року в Києві відбулася Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якій було ухвалено рішення про зупинення руху поїздів на аварійній ділянці між станціями "Теремки" та "Либідська" .

З 9 грудня 2023 року Київський метрополітен зупинив рух між станціями "Теремки" та "Либідська" через необхідність термінового проведення ремонту на перегінному тунелі між станціями.

Столичні правоохоронці порушили кримінальну справу щодо службової недбалості через тріщини у стелі київського метрополітену між станціями "Теремки" та "Либідська".