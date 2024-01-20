Зі сторони Румунії розблокували останній пропускний пункт

Рух вантажівок через пункт пропуску "Халмеу-Дякове" здійснюється у звичайному форматі після розблокування кордону зі сторони Румунії.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

Як зазначається, Сьогодні о 13:20 представники Прикордонної поліції Румунії повідомили про зняття блокування руху для вантажівок на напрямку пункту пропуску "Халмеу".

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Цей пункт пропуску був останнім серед заблокованих.

20 січня також розблокували пункт пропуску "Сірет-Порубне". Раніше 19 січня повідомили про розблокування пункту "Вікову-де-Сус - Красноїльськ".

Нагадаємо:

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16 січня Міністерство сільського господарства Румунії та представники основних сільськогосподарських організацій у понеділок досягли угоди, в результаті якої були задоволені кілька вимог фермерів, які протестували протягом шести днів та блокували кордон з Україною.