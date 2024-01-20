Зі сторони Румунії розблокували останній пропускний пункт
Рух вантажівок через пункт пропуску "Халмеу-Дякове" здійснюється у звичайному форматі після розблокування кордону зі сторони Румунії.
Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.
Як зазначається, Сьогодні о 13:20 представники Прикордонної поліції Румунії повідомили про зняття блокування руху для вантажівок на напрямку пункту пропуску "Халмеу".
Цей пункт пропуску був останнім серед заблокованих.
20 січня також розблокували пункт пропуску "Сірет-Порубне". Раніше 19 січня повідомили про розблокування пункту "Вікову-де-Сус - Красноїльськ".
Нагадаємо:
16 січня Міністерство сільського господарства Румунії та представники основних сільськогосподарських організацій у понеділок досягли угоди, в результаті якої були задоволені кілька вимог фермерів, які протестували протягом шести днів та блокували кордон з Україною.