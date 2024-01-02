Росіянам не вдалося створити критичної загрози для роботи енергосистеми 2 січня - "Укренерго"

Попри певні пошкодження енергомереж та складнощі, які спричинила атака росіян 2 січня, росіянам не вдалося створити критичної загрози для роботи енергосистеми.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, коментуючи наслідки ранкової масованої атаки ворога.

"Ми досить оперативно, буквально за декілька годин, відновили роботу необхідного обладнання, і уже більшість споживачів міста Києва і прилеглих населених пунктів мають надійне електропостачання. Також відновлено роботу систем водопостачання міста", - розповів Кудрицький.

Він зазначив, що були влучання в цілий ряд об'єктів "Укренерго" та обленерго на Київщині, через це були певні перерви в енергопостачанні.

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Проте, наголосив голова "Укренерго", попри певні пошкодження та складнощі, атака не несла критичної загрози для роботи енергосистеми.

"Я сам нещодавно був на одному з енергооб'єктів, якій постраждав. Там вже все обладнання знаходиться в роботі, і я думаю що, якщо хтось зі споживачів Київщини та міста Києва ще досі не має енергопостачання, то його відновлення – це питання буквально кількох годин", - пояснив Кудрицький.

За його словами, питання запровадження надзвичайного чи особливого стану в енергосистемі навіть не розглядається.

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"Енергосистема в цілому працює збалансовано. Сьогодні ми займалися з самого ранку ліквідацію локальних наслідків прильотів", - зазначив голова "Укренерго".

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Ще до опівдня в "Укренерго" повідомили про відновлення роботи обладнання магістральних мереж на Київщині.

Одразу після ракетної атаки росіян 2 січня без світла залишилися понад 250 тисяч споживачів.

Раніше, протягом літа та осені енергетики та влада неодноразово повідомляли, що для української енергосистеми вибудовується унікальний в світі захист.

При цьому, Росія витратила близько 620 мільйонів доларів на масовану атаку 2 січня.

