Графіків відключень світла в Києві не буде – Yasno
Вівторок, 2 січня 2024, 13:54 -
Попри пошкодження мереж в Києві та області через ракетні атаки 2 січня, графіків відключень світла не буде.
Про це повідомив гендиректор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.
"По світлу все в цілому "нормально". Графіків ніяких не буде", - зазначив він.
За словами Коваленка, треба лише деякий час на відновлення мереж після пошкодження.
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"Велика подяка та вдячність силам ППО, які змогли відбитись від 60+ ракет та 10+ Кинджалів", - зазначив він.
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За даними "Укренерго", внаслідок атаки 2 січня без світла через обстріл залишилися понад 250 тисяч споживачів.
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Опівдні "Укренерго" відновило роботу обладнання магістральних мереж на Київщині.
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