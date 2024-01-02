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Графіків відключень світла в Києві не буде – Yasno

Вівторок, 2 січня 2024, 13:54 - Лія Ільченко

Попри пошкодження мереж в Києві та області через ракетні атаки 2 січня, графіків відключень світла не буде.

Про це повідомив гендиректор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

"По світлу все в цілому "нормально". Графіків ніяких не буде", - зазначив він.

За словами Коваленка, треба лише деякий час на відновлення мереж після пошкодження.

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"Велика подяка та вдячність силам ППО, які змогли відбитись від 60+ ракет та 10+ Кинджалів", - зазначив він.

Нагадуємо:

За даними "Укренерго", внаслідок атаки 2 січня без світла через обстріл залишилися понад 250 тисяч споживачів.

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Опівдні "Укренерго" відновило роботу обладнання магістральних мереж на Київщині.

Енергетики у Києві заживили частину мешканців 4 районів.

Київ електроенергія
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Економічна правда
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