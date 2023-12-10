"Шахтар" після фінансових труднощів планує вийти на ринок Саудівської Аравії

getty images

Донецький футбольний клуб "Шахтар" розглядає можливості для виходу на спортивний ринок Саудівської Аравії, шукаючи можливості покращити фінансові показники.

Про це пише Bloomberg.

Як зазначається, генеральний директор клубу Сергій Палкін залучив женевську спортивну консалтингову компанію LTT Sports, яка має базу в Джидді (Саудівська Аравія), для обговорення угод з клубами саудівської професійної ліги, включаючи ФК "Аль-Таавун". Метою є підписання вигідних трансферів гравців та організація показових матчів у країні Перської затоки в наступному сезоні.

"Ми виходимо на цей ринок, оскільки ми зрозуміли, що Саудівська Аравія має багато грошей і незабаром прийматиме Чемпіонат світу з футболу", - каже CEO "Шахтаря" Сергій Палкін у коментарі.

Реклама:

За останній рік Саудівська Аравія інвестувала у спортивний ринок сотні мільйонів доларів, переманила таких зірок, як Кріштіану Роналду та Карім Бензема. Окрім цього, Саудівська Аравія є найімовірнішим місцем для проведення чемпіонату світу з футболу 2034.

За останні 2 роки "Шахтар" зустрівся з великими викликами через бойові дії. Як відомо, крайні роки не були вдалими для фінансового стану клубу. У 2018-2019 році загальні доходи складали 250 млн дол, тоді як у 2021-2022 році сума склала всього 80 млн дол, в тому числі лише 23 млн дол від трансферу гравців. На ситуацію також вплинули нещодавні безоплатні трансфери гравців "Шахтаря" в інші клуби, які клуб намагається оскаржувати проти ФІФА.

Читайте також: Агенти на мільярд: скільки заробляють футбольні посередники в Україні і світі

Реклама:

Нагадаємо:

Госпсуд Рівненської області 20 листопада відкрив провадження про банкрутство ПАТ "Рівненський народний клуб "Верес".

Донецький "Шахтар" продав півзахисника клубу та збірної України Михайла Мудрика у лондонський "Челсі" за рекордну для України суму – 70 млн євро та ще 30 млн бонусів.

Економічна правда