Кількість вакансій від Державної служби зайнятості за рік зросла вдвічі: кого шукають роботодавці 

фото: unsplash

Кількість вакансій у базі даних Державної служби зайнятості на кінець 2023 року становила 40 тис одиниць, що удвічі більше, ніж станом на кінець 2022 року.

Про це повідомили у Державній службі зайнятості на запит ЕП.

"У 2023 році ситуація на ринку праці почала поліпшуватися, відбулося зростання попиту роботодавців на працівників. Цьому сприяла адаптація підприємств до нових умов діяльності, налагодження логістичних маршрутів, енергетична стабільність", – прокоментували ситуацію на ринку праці у Службі зайнятості.

Водночас структура вакансій у професійному розрізі суттєво не змінилася. Професії, які користувалися попитом до повномасштабного вторгнення, є актуальними і нині. Порівняно з періодом до 24 лютого 2022 року, суттєво скоротився попит у сільському господарстві, на будівництві, транспорті, в операціях з нерухомим майном, у сфері мистецтва, спорту та розваг.

Реклама:

Наразі, у професійному розрізі, найбільше вакансій подано за такими професіями:

продавець, касир;

водій, тракторист;

прибиральник;

бухгалтер;

швачка;

вчитель;

охоронник;

сестра-медична;

кухар;

слюсар-ремонтник, токар, слюсар-сантехнік;

електромонтер, електрогазозварник.

За видами економічної діяльності, більшість вакансій налічується на підприємствах переробної промисловості (18% від загальної кількості вакансій); у торгівлі (16%); в освіті (13%); у сільському господарстві (9%); в охороні здоров'я (8%); на транспорті та поштовій діяльності (7%); у державному управлінні (7%), додали у Державній службі зайнятості.

Також відбулися зміни у структурі шукачів роботи. Частка працівників сфери торгівлі та послуг у загальній чисельності безробітних зросла з 15% (станом на кінець 2021 року) до 23% (станом на кінець 2023 року).

Реклама:

Разом з тим, частка безробітних з числа колишніх кваліфікованих робітників з обслуговування устаткування та машин (наприклад: водій, тракторист, токар, оператор заправних станцій) зменшилася з 18% до 10%.

"Зараз загострилися проблеми професійно-кваліфікаційного дисбалансу та нестачі кваліфікованих кадрів. Найскладніше сьогодні знайти роботу представникам таких професій: економіст, юрист, менеджер, адміністратор, спеціаліст державної служби", – наголосили у Державній службі зайнятості.

Читайте також: Ринок праці: яких спеціалістів шукають і де пропонують найбільші зарплати

Нагадаємо:

В Україні за час повномасштабної війни більше жінок почали обіймати посади, на які раніше влаштовувались чоловіки.

Міністерство оборони України спільно з Robota.ua розпочали співпрацю з Державним центром зайнятості. Відтепер пропозиції про роботу військові частини розміщуватимуть і на Єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості.



