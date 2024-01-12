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В Україні за час великої війни побільшало жінок на “чоловічих” посадах

П'ятниця, 12 січня 2024, 09:00 - Анастасія Дячкіна

В Україні за час повномасштабної війни більше жінок почали обіймати посади, на які раніше влаштовувались чоловіки. 

Про це повідомили у Державній службі зайнятості на запит ЕП. 

"У зв’язку із призовом чоловіків на військову службу виникають певні труднощі з укомплектуванням вакансій за професіями, на які традиційно більше працевлаштовувалися чоловіки (будівельники, електрогазозварники, слюсарі, електромонтери, водії тощо)", – повідомили у Службі зайнятості. 

Так, у 2023 році 1,2 тис жінок через Службу зайнятості працевлаштувалися на будівництві, що становить 38% загальної чисельності усіх працевлаштованих у цій галузі. Для порівнянн, у 2021 році цей показник становив 20%. 

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У добувній промисловості протягом минулого року знайшли роботу також 1,2 тис жінок, що становить 49% від усіх працевлаштованих. У 2021 році показник був на рівні 27%.

Загалом послугами Державної служби зайнятості протягом 2023 року скористалися 664 тис осіб, з яких 483 ти мали статус зареєстрованих безробітних. Переважна більше серед зареєстрованих безробітних – жінки (72% або 348 тис). 

Усього у 2023 році нове робоче місце знайшли 240 тис людей, з них жінок – 158 тисяч (або 66%).

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Нагадаємо: 

Дослідження Конфедерації роботодавців України показало, що через дефіцит чоловіків після початку великої війни підприємства почали залучати жінок на "чоловічі" посади у сферах металообробки, переробки агропродукції, виробництва меблів. Часто це повʼязано з фізичними навантаженнями.

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