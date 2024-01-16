Shell призупинила весь транзит Червоним морем через ризик ескалації конфлікту з хуситами - WSJ

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Британська нафтова компанія Shell призупинила усі поставки через Червоне море на невизначений термін після того, як удари США та Великобританії по єменських повстанцях-хуситів викликали побоювання щодо подальшої ескалації.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі з цим рішенням.

Близько 12% загальної світової морської торгівлі нафтою проходить через Червоне море.

За словами представників судноплавства, минулого місяця танкер, зафрахтований компанією Shell для перевезення індійського реактивного палива, був атакований безпілотником у Червоному морі та переслідуваний човнами хуситів.

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Shell відмовилася коментувати призупинення транзиту та атаку.

Однак минулого тижня компанія зробила крок, щоб припинити всі переправи через побоювання, що успішна атака може спровокувати масштабний розлив у регіоні, а також створити ризики для безпеки екіпажів на кораблях.

Таким чином Shell приєднується до інших світових вантажовідправників у рішенні уникати Червоного моря, включаючи інші енергетичні компанії.

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Нагадуємо:

Катар призупинив відправку танкерів зі скрапленим природним газом (СПГ) через Баб-ель-Мандебську протоку після того, як авіаудари коаліції на чолі з США по об'єктах хуситів в Ємені підвищили ризики на життєво важливому морському шляху.

Компанія з перевозки вантажів Maersk вдруге призупинила судноплавство через Червоне море та Суецький канал "до подальшого повідомлення", оскільки продовжує перевірку безпеки після нападу на одне з її суден через зростання кількості атак на транзитні судна.

Керівник судноплавного гіганта AP Møller-Maersk Вінсент Клерк попередив, що на відновлення важливого торгового маршруту через Червоне море можуть піти місяці, що загрожує економічним та інфляційним ударом по світовій економіці, компаніям і споживачам.