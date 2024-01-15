Новини 15 січня: ООН попросила 4 млрд доларів для українців, Єврокомісія хоче продовжити пільгову торгівлю з Україною

Про ООН. Організація Об’єднаних Націй та партнери 15 січня звернулися до донорів із проханням виділити 4,2 мільярда доларів на підтримку постраждалих від війни громад в Україні та українських біженців громад, які їх приймають, протягом 2024 року.

Про справу "Фінанси та кредит". Дніпровський районний суд Києва закрив справу проти ексзаступника голови правління банку "Фінанси і кредит" Ігоря Копертехіна у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Про ШІ. Розвиток технологій може призвести до того, що майже 40% робочих місць в усьому світі будуть заміщені штучним інтелектом.

Про торгівлю з ЄС. Європейська комісія 16 січня запропонує продовжити до червня 2025 року призупинення тарифів і імпортних квот на українську продукцію. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск має намір виступити проти.

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Про відновлення. Швейцарія планує виділити на відновлення України на період 2025-2028 років 1,5 мільярда франків (1,75 мільярда доларів) у межах стратегії з міжнародної співпраці.

Ексклюзив ЕП

Єменські хусити вбивають торгівлю. Чим загрожує конфлікт у Червоному морі?

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Що відбувається в Червоному морі і як США та Британія намагаються врятувати важливий торговельний маршрут морем.

ый маршрут.