Суд закрив справу проти екстопменеджера банку "Фінанси і кредит", в суді пройшли обшуки

Дніпровський районний суд Києва закрив справу проти ексзаступника голови правління банку "Фінанси і кредит" Ігоря Копертехіна у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Це випливає з ухвали суду, яка 12 січня оприлюднена в Єдиному реєстрі судових рішень.

"Звільнити від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Кримінальне провадження за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, у зв'язку зі звільненням останнього від кримінальної відповідальності, - закрити", - йдеться в ухвалі.

При цьому, як можна побачити з ухвали, кримінальне провадження не один місяць "мандрувало" між судами та прокуратурою. Зокрема, поверталося прокурору у зв'язку з невідповідністю, повернення оскаржувалося в апеляційному суді, визначалася підсудність справи тощо.

Реклама:

Після того, як провадження потрапило до Дніпровського районного суду, підготовче засідання у справі було призначене на 15 листопада 2023 року.

Суддею у справі виступала Юлія Іваніна.

При цьому, на сторінці Дніпровського райсуду в фейсбуці можна знайти повідомлення, датоване 9 січня, про те, що у судді Юлії Іваніної відбулися обшуки.

Реклама:

Обшуки проводилися Державним бюро розслідування.

"Фактично основною метою проведеного невідкладного обшуку було одержання слідчим доступу до службового комп’ютеру, який належить Дніпровському районному суду міста Києва та закріплений за помічником судді Іваніної Ю.В. Там ним відшукано та одержано доступ до проєкту судового рішення у справі, а також до інших проєктів та судових рішень, в яких зазначені персональні дані учасників судового провадження", - йдеться в повідомленні суду.

Нагадуємо:

Прокуратура розслідувала незаконність фінансової угоди посадових осіб банку "Фінанси та Кредит", які за допомогою нерезидентів України, у тому числі офшорної компанії Nasterno Commercial Limited (кінцевим бенефіціарним власником є колишній помічник депутата Костянтина Жеваго Олександр Демченко), незаконно вивели активи банку.

За версією слідства, у 2015 році менеджмент банку використав компанію Nasterno Commercial Limited для укладання завідомо збиткових кредитних договорів та договорів застави, на 53,7 млн доларів і 59,2 млн доларів.

У даній справі підозрювалися екс-голова правління банку Володимир Хливнюк, екс-заступник голови правління Ігор Копертехін і помічник депутата Олександр Демченко.

Ігоря Копертехіна обвинувачували у службовій недбалості, що заподіяла тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків для банку — ч. 2 статті 367 КК України. Йому інкримінували виведення грошей з банку через австрійський Meinl Bank.