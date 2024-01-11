Новини 11 січня: ріст ВВП, Білий дім підтримує конфіскацію активів РФ на користь України

Про ВВП. За підсумками 2023 року ВВП України з високою ймовірністю перетнув рівень 5%, тобто буде вищим за жовтневий прогноз Національного банку в 4,9%.

Про конфіскацію активів РФ на користь України. Адміністрація президента Джо Байдена підтримує законопроєкт, що дозволить їй арештувати частину з 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, щоб надати їх Україні.

Про відключення електрики боржникам. Столична компанія-енергопостачальник Yasno планує почати відключення боржників від електроенергії з 29 січня.

Компанія-постачальник електроенергії Yasno не буде відключати за борги усіх споживачів підряд.

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Про військові компоненти РФ. За 9 місяців 2023 року імпорт у Росію військових компонентів скоротився лише на 9,1%, а імпорт товарів подвійного призначення – на 28,5%, порівняно з періодом до великого вторгнення в Україну.

Про "конверти" у Приватбанку. Державний "Приватбанк" запустив новий інструмент для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами - "Конверт".

Ексклюзиви ЕП

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У що було вигідно вкладати гроші минулого року і в чому їх зберігати у 2024-му

Які фінансові інструменти принесли інвесторам найвищі доходи у 2023 році і чого чекати від них у 2024-му?

"Репутаційне мінне поле": чим аварія на борту Alaska Airlines загрожує Boeing

Здавалося, що Boeing відновилася після тривалої кризи, але недавній інцидент з літаком 737 Max 9, який загубив частину фюзеляжу під час польоту, може дорого коштувати компанії. Чим це може обернутися для авіагіганта?