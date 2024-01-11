Імпорт військових компонентів у Росію майже не скоротився

За 9 місяців 2023 року імпорт у Росію військових компонентів скоротився лише на 9,1%, а імпорт товарів подвійного призначення – на 28,5%, порівняно з періодом до великого вторгнення в Україну.

Про це стало відомо зі звіту Київської школи економіки (КШЕ) та Міжнародної робочої групи Єрмака-Макфола.

Дослідники проаналізували дані про імпорт у Росію 2771 компоненту: датчики, мікрочипи, навігаційні системи тощо. Їх поділили на "військові" – ті, що містяться в озброєнні, та "критичні" – товари подвійного призначення.

Після введення санкцій у 2022 році імпорт цих компонентів у Росію суттєво впав. Однак автори звіту зазначають, що у минулому році росіяни адаптували ланцюги постачань та відновили закупівлю.

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За 9 місяців 2023 року Росія імпортувала "критичних" компонентів – на 20 млрд дол та "військових" – на 8 млрд дол. Середньомісячний обсяг імпорту "критичних" компонентів скоротився на 28,5%, а "військових" – на 9,1%, порівняно з періодом до 24 лютого 2022 року.

У тексті також зазначено, що 44% усіх "військових" компонентів – це розробки західних компаній.

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