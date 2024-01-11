У "Приват24" з’являться конверти: це не пов’язано з тіньовими зарплатами
Державний "Приватбанк" запустив новий інструмент для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами - "Конверт".
Про це повідомила пресслужба банку.
За словами члена правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, "Конверти" є дуже зручним фінансовим інструментом, який допоможе волонтерам швидко гуртом збирати донати, всім клієнтам відкладати власні кошти на важливі цілі та керувати фінансами.
Відкрити свій конверт можна прямо у Приват24 - через меню "Конверти" чи меню "Гаманець".
Для того аби швидко зібрати необхідну суму донатів, треба додати до конверта опис збору, зображення та поширити посилання на "Конверт" в соціальних мережах.
Поповнити його можна як звичайну картку, а всі учасники збору бачитимуть його мету та прогрес досягнення мети.
Крім цього, для планування власних фінансів чи накопичення на важливі цілі можна відкрити необхідну кількість Конвертів, також збирати з сім'єю або друзями на щось спільне: подорож, візит до ресторану, подарунок на день народження тощо.
У Приватбанку уточнили, що кошти з "Конверта" можна витрачати напряму, не переводячи їх на картку, додавши його в гаманець Google Pay чи Apple Pay.
Також з конвертів можна вільно переводити кошти на свої карти, картки інших осіб та навіть на конверти друзів, знайомих, членів родини тощо.
Нагадуємо:
Українці в 2023 році пожертвували 27,4 млрд через сервіс monobank "Банка", тоді як у 2022 році ця сума становила 8,5 млрд.