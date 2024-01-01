НБУ встановив офіційний курс на 2 січня – гривня оновила історичний мінімум
Понеділок, 1 січня 2024, 18:00 -
Національний банк України знизив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 2 січня 2024 року, до 38,0144 грн за долар.
Про це свідчать дані НБУ.
Це новий історичний мінімум, попередній був зафіксований у понеділок, 1 січня, – 38,0020 грн за долар.
А курс гривні до євро знизився до 42,0059 грн за євро.
Реклама:
Нагадаємо:
Національний банк 28 грудня послабив офіційний курс гривні на 0,96%, або на 36 коп., – до 37,98 гривні за долар.
У Національному банку України пояснили ослаблення курсу гривні. У регуляторі кажуть, що ослаблення курсу гривні останніми днями зумовлено зростанням попиту на іноземну валюту.
Реклама:
Економічна правда
Реклама: