НБУ встановив офіційний курс на 2 січня – гривня оновила історичний мінімум

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Національний банк України знизив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 2 січня 2024 року, до 38,0144 грн за долар.

Про це свідчать дані НБУ.

Це новий історичний мінімум, попередній був зафіксований у понеділок, 1 січня, – 38,0020 грн за долар.

А курс гривні до євро знизився до 42,0059 грн за євро.

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Нагадаємо:

Національний банк 28 грудня послабив офіційний курс гривні на 0,96%, або на 36 коп., – до 37,98 гривні за долар. У Національному банку України пояснили ослаблення курсу гривні. У регуляторі кажуть, що ослаблення курсу гривні останніми днями зумовлено зростанням попиту на іноземну валюту. Реклама:

Економічна правда