Офіційний курс гривні до долара з 1 січня вперше перетне позначку 38
П'ятниця, 29 грудня 2023, 16:30 -
Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара за підсумками торгів на міжбанківському валютному ринку до 38,002, порівняно із 37,9824 напередодні.
Про це свідчать дані з сайту НБУ.
Згідно з даними Нацбанку офіційний курс на 1 січня 2024 року встановлено на рівні 38,002 грн за 1 дол, що на 0,0196 грн більше ніж напередодні. Встановлений в останній курс діятиме з 1 по 5 січня 2024 року.
Натомість вартість євро в Україні знизиться до 41,996 гривень, що нижче за історичний максимум.
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Нагадаємо:
Національний банк 28 грудня послабив офіційний курс гривні на 0,96%, або на 36 коп., – до 37,98 гривні за долар.
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