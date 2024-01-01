В Україні зросли пенсії

фото: укрінформ

З 1 січня 2024 року мінімальна пенсія в Україні збільшиться з 2 093 грн до 2 361 грн, максимальна – з 20 930 грн до 23 610 грн.

Про це йдеться у статті ЕП.

Індексація всіх пенсій запланована з 1 березня.

Наприкінці грудня 2023 року перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що в Україні може статися затримка з виплатою зарплат та пенсій для майже 12 млн осіб, якщо Захід не надасть фінансову допомогу на початку 2024 року.

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Згодом вона пояснила, що такий ризик є у довготривалій перспективі.

А міністр соціальної політики Оксана Жолнович припустила, що у разі відсутності міжнародної фінансової допомоги індексація пенсій у 2024 році може не відбутися.

Водночас прем'єр Денис Шмигаль на засіданні уряду 29 грудня заявив, що пенсії надалі будуть платитися вчасно. Він запевнив, що індексація відбудеться в березні 2024 року, як це передбачає закон.

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"Зарплати вчителів та лікарів так само виплачуватимуться вчасно. Попри всі труднощі та виклики, за майже два роки війни ми жодного разу не затримували соціальні виплати. Це наші зобов’язання перед людьми, і ми будемо робите все, щоб їх виконувати й надалі", – сказав Шмигаль.

Також, відповідно до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", у 2024 році зміниться розмір стажу, достатнього для виходу на пенсію. Оформити вихід на пенсію за віком у 60 років зможуть українці зі стажем 31 рік, у 63 роки – зі стажем 21-31 рік, у 65 років – 15-21 рік.

Якщо до 65 років людина не має мінімального страхового стажу, вона не має права на пенсію за віком. У такому випадку особа отримуватиме соціальну допомогу від держави. Її розмір дорівнює сумі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто 2 361 грн.

При цьому стаж можна офіційно докупити. За кожен місяць, якого не вистачає, треба зробити внесок, який щонайменше дорівнює сумі мінімального страхового внеску на дату укладання договору, помноженого на коефіцієнт 2.

Мінімальний страховий внесок становить 22% від мінімальної зарплати, з 1 січня це 1 562 грн. Отже, місяць стажу коштує 3 134 грн, рік – 37 488 грн, два – 74 976 грн, три – 112 824 грн.

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Економічна правда