Ризик затримки соцвиплат є у довготривалій перспективі – Свириденко

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У короткотерміновій перспективі перших місяців 2024 року Кабмін має альтернативний план дій, якщо фінансування від іноземних партнерів затримається, а у довготривалій перспективі є ризик затримки виплат соціальним категоріям.

Про це повідомила у Facebook перший віцепрем'єр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Вона запевнила, що Україна має план Б на випадок затримки в отриманні коштів від іноземних партнерів.

"Зараз спільно із партнерами пропрацьовуємо кілька варіантів розвитку подій на випадок, якщо будуть затримки із фінансуванням від ЄС та США. Але ми переконані, що вони не знадобляться. Ми бачимо чіткі сигнали від партнерів, що фінансування буде", - написала Свириденко.

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"У короткотерміновій перспективі перших місяців року, уряд має альтернативний план, що робити, якщо фінансування затримається. Водночас у довготривалій перспективі є ризик затримки виплат соціальним категоріям, адже пріоритетом буде підтримка безпеки та оборони.

Але ще раз повторюся, що до цього моменту може не дійти й це лише один із десятків варіантів, які ми аналізуємо", - пояснила вона.

За її словами, у 2024 році Кабмін планує додати стимули для розвитку економіки та швидшого зростання, зокрема:

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розвиток виробництва;

підтримка несировинного експорту;

залучення інвестицій у реальний сектор.

За словами Свириденко, серед першочергових кроків:

конфіскація суверенних активів Росії для передачі Україні;

розширення експорту та транспортного сполучення. Це у перспективі - понад 10 млрд дол експортних надходжень, пояснила вона.

розширення енергетичних потужностей;

повернення українців;

розвиток підприємств оборонно-промислового комплексу;

залучення інвестицій в економіку України через залучення фінансування, страхування воєнних ризиків, приватизацію.

Нагадаємо:

Напередодні Свириденко заявила, що в Україні може статися затримка з виплатою зарплат та пенсій для майже 12 млн осіб, якщо Захід не надасть фінансову допомогу на початку 2024 року.

Економічна правда