Без допомоги Заходу в Україні можуть затримати зарплати та пенсії: у Кабміні назвали дедлайн

В Україні може статися затримка з виплатою зарплат та пенсій для майже 12 млн осіб, якщо Захід не надасть фінансову допомогу на початку 2024 року.

Про це заявила перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко у коментарі Financial Times.

Як пояснила Свириденко, Україні, можливо, доведеться затримати виплату заробітної плати для 500 тисяч державних службовців і 1,4 млн вчителів, а також виплати 10 млн пенсіонерів.

За її словами, дефіцит зовнішньої підтримки відкине українську економіку до режиму "виживання", після того, як вона почала відновлення у 2023 році.

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Зокрема, наступного року Україні знадобиться 37 млрд доларів зовнішньої підтримки.

Свириденко сподівається, що ЄС схвалить допомогу Україні в лютому та надасть кошти до кінця березня.

Свириденко також закликала новий уряд Польщі припинити блокування українських прикордонних переходів. Через польські протести українські експортери втратили 160 млн доларів, а імпортери - 700 млн доларів.

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Як пише видання, Україна намагається змінити пріоритети видатків. Зокрема, Кабмін збільшив податок на прибутки банків і податки на доходи фізичних осіб з військових тепер йтимуть до центрального бюджету.

Віцепрем'єр розповіла виданню, що за перші 11 місяців 2023 року Київ зібрав податків на 4,4 млрд доларів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Проте Свириденко наголошує, що цього не досить.

Нагадуємо:

Наразі запит президента США Джо Байдена на 60 млрд доларів у "глухому куті" в Конгресі, а пакет підтримки ЄС на 50 млрд євро заблокований через вето Угорщини.

Водночас Євросоюз готує резервний план на суму до 20 мільярдів євро для України, який не потребує згоди Угорщини.

Відомо також, що українські експортні маршрути обмежені війною, а кордон з Польщею блокується.

Проте Міністерство розвитку громад територій та інфраструктури (Мінвідновлення) і Мінінфраструктури Польщі вже узгодили план дій, необхідний для розблокування кордону.