Новини 8 грудня: зниження інфляції, у Києві на пів року перекривають частину гілки метро

Про інфляцію. Інфляція на споживчому ринку в листопаді цьогоріч знизилась до 5,1% у річному вимірі, з січня по листопад вона становила 4,4%.

Про столичне метро. Київський метрополітен зупинив рух між станціями "Теремки" та "Либідська" через необхідність термінового проведення ремонту на перегінному тунелі між станціями.

У Києві з 8 грудня через ремонт тунелю на синій гілці метрополітену між станціями "Либідська" та "Теремки" організують рух наземного транспорту, що дублюватиме маршрути закритих станцій метро.

У Київському метрополітені пояснили причину термінової зупинки руху 8 грудня на ділянці між станціями "Теремки" – "Деміївська": стеля пішла новими тріщинами.

Реклама:

Про єВідновлення. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України оголосило про старт виплат на капітальні ремонти для тих, чиє житло було пошкоджено через російську агресію.

Про камери спостереження із серверами у Москві. Тисячі камер відеоспостереження з програмним забезпеченням від російського виробника TRASSIR/DSSL встановлені по всій Україні й роками могли передавати інформацію з них на сервери, розташовані в Росії.

Про російський СПГ. У ЄС планують надати країнам-членам повноваження щодо заборони компаніям у Росії та Білорусі доступу до європейських трубопроводів і LNG-терміналів.

Реклама:

Ексклюзив ЕП

Як в останній бій. На хвилі зростання доходів від зарплат військових деякі громади намагаються швидко їх витратити

ЕП проаналізувала, як місцева влада витрачає кошти на роботи і будівництво.