Новини 8 грудня: зниження інфляції, у Києві на пів року перекривають частину гілки метро
Про інфляцію. Інфляція на споживчому ринку в листопаді цьогоріч знизилась до 5,1% у річному вимірі, з січня по листопад вона становила 4,4%.
Про столичне метро. Київський метрополітен зупинив рух між станціями "Теремки" та "Либідська" через необхідність термінового проведення ремонту на перегінному тунелі між станціями.
У Києві з 8 грудня через ремонт тунелю на синій гілці метрополітену між станціями "Либідська" та "Теремки" організують рух наземного транспорту, що дублюватиме маршрути закритих станцій метро.
У Київському метрополітені пояснили причину термінової зупинки руху 8 грудня на ділянці між станціями "Теремки" – "Деміївська": стеля пішла новими тріщинами.
Про єВідновлення. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України оголосило про старт виплат на капітальні ремонти для тих, чиє житло було пошкоджено через російську агресію.
Про камери спостереження із серверами у Москві. Тисячі камер відеоспостереження з програмним забезпеченням від російського виробника TRASSIR/DSSL встановлені по всій Україні й роками могли передавати інформацію з них на сервери, розташовані в Росії.
Про російський СПГ. У ЄС планують надати країнам-членам повноваження щодо заборони компаніям у Росії та Білорусі доступу до європейських трубопроводів і LNG-терміналів.
Ексклюзив ЕП
Як в останній бій. На хвилі зростання доходів від зарплат військових деякі громади намагаються швидко їх витратити
ЕП проаналізувала, як місцева влада витрачає кошти на роботи і будівництво.