Інфляція в Україні знизилась до 5,1%: як змінились ціни

Інфляція на споживчому ринку в листопаді цьогоріч знизилась до 5,1% у річному вимірі, з січня по листопад вона становила 4,4%.

Про це свідчать дані Держстату.

Споживчі ціни в Україні в листопаді 2023 року сповільнили зростання до 0,5% із 0,8% у жовтні, повернувшись до динаміки вересня.

Водночас у листопаді минулого року вони зросли на 0,7%, тож у річному вимірі за підсумками листопада-2023 інфляція знову знизилася - до 5,1% із 5,3%.

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Також у листопаді знизилась базова інфляція - до 0,3% із 0,4% у жовтні та 0,9% у вересні після перебування її в липні-серпні на нульовому рівні. У річному вимірі за підсумками листопада-2023 вона також знизилася до 5,7% із 6,8%.

З початку поточного року інфляція в Україні становила 4,4%, базова - 4,9%.

На споживчому ринку в листопаді ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,8%. Найбільше (на 13,2%) подорожчали овочі. На 2,6–1,0% зросли ціни на молоко та молочні продукти, масло, сало, яловичину, яйця, хліб. На 4,3–0,6% знизилися ціни на цукор, продукти переробки зернових, свинину, фрукти, соняшникову олію, м’ясо птиці, рис, макаронні вироби.

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Ціни на алкоголь та тютюнові вироби підвищилися на 0,3%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 0,8%.

Одяг і взуття подешевшали на 3,0%.Ціни на транспорт зросли на 0,9% в основному через подорожчання палива та мастил і проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 1,8%.

Нагадуємо:

Інфляція на споживчому ринку в жовтні цьогоріч знизилась до 5,3% у річному вимірі, з січня по жовтень вона становила 14,6%.