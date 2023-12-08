Новий етап єВідновлення: українцям почали виплачувати кошти на капремонти

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України оголосило про старт виплат на капітальні ремонти для тих, чиє житло було пошкоджено через російську агресію.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Так, на виплату передано 65 мільйонів гривень для майже 3 тисяч людей.

"Це черговий етап програми єВідновлення максимальним розміром до 350 тисяч гривень за квартиру і 500 тисяч за приватний будинок. Гроші будуть надходити двома траншами. Спочатку 70% від погодженої суми, згодом - ще 30%.

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На відміну від першого етапу - виплатам на термінові ремонти розміром до 200 тисяч гривень - тут ми вводимо обовʼязкову систему подання звітів. Їх буде два. Перший - проміжний, коли використана перша частина траншу. І фінальний - коли ремонт вже зроблений", - заявив віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Як пояснили в міністерстві, для подачі повідомлення про завершений або проміжний ремонт потрібно:

Увійти в розділ єВідновлення — "Заяви на виплати"

Обрати об'єкт, про ремонт якого хочете повідомити.

Натиснути на "Повідомити про ремонт".

Зазначити, на якому етапі ремонт.

Додати до 10 фото, які підтверджують факт виконання ремонту (наприклад фото будматеріалів та чеків). Кожне фото не має перевищувати 5 МБ.

Надіслати повідомлення.

При цьому другий транш може прийти лише після перевірки комісії місцевої ради.

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Кубраков додав, що понад 26 тисяч українських родин вже отримали кошти на термінові ремонти, загальною сумою у більш як 2 мільярди гривень.

Економічна правда