Китай закріпить і посилить економічне зростання у 2024 році - Сі Цзіньпін

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Лідер КНР висловив впевненість в економічному зростанні у 2024 та довгостроковому економічному розвитку Китаю шляхом глибоких реформ.

Про це повідомляє Reuters посилаючись на новорічну промову Генерального секретаря КПК Сі Цзіньпіна.

На фоні новин про економічні труднощі, які переживав Китай у 2023 році, лідер країни висловив впевненості у закріпленні економічного розвитку.

"Китай консолідує і посилить позитивну тенденцію економічного відновлення і досягне стабільного і довгострокового економічного розвитку", сказав лідер КНР.

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Також генеральний секретар КПК заявив про необхідність всебічного реформування та відкритості.

Як зазначається, Китай буде зміцнювати довіру до розвитку, підвищувати економічну життєздатність і докладати більше зусиль для розвитку освіти, просування науки і технологій, а також виховання талантів.

Як повідомляють у Reuters, раніше у грудні вищі китайські лідери зустрілися і виклали економічні плани на 2024 рік, пообіцявши зробити більше кроків для підтримки відновлення. Центральний банк пообіцяв посилити коригування політики для підтримки економіки та сприяння відновленню цін на тлі ознак зростання дефляційного тиску.

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Нагадаємо:

Очікується, що в 2024 році економіка Китаю матиме більш сприятливі умови та більше можливостей, ніж викликів. Макроекономічна політика продовжуватиме підтримувати відновлення економіки.

У грудні 2023 року виробнича активність в Китаї падає третій місяць поспіль, країна розробляє новий план економічного відновлення у 2024 році.

У 2023 році китайська економіка зазнала найбільшого дефляційного тиску за останні 3 роки, а слабкий внутрішній попит ставить під сумнів економічне відновлення у 2024 році.